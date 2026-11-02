/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற கொங்கு கல்வி நிலைய முதல்வருக்கு பாராட்டு
நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற கொங்கு கல்வி நிலைய முதல்வருக்கு பாராட்டு
நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற கொங்கு கல்வி நிலைய முதல்வருக்கு பாராட்டு
ADDED : நவ 01, 2026 06:28 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு:கொங்கு
கல்வி நிலைய முதல்வர் நதியாவிற்கு, தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர்
விருதை, கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வழங்கி கவுரவித்தார்.
அவருக்கு, கொங்கு கல்வி அறக்கட்டளை சார்பில் பாராட்டு விழா நடந்தது.
ஒளிரும் ஈரோட்டின் தலைவரும், கொங்கு கல்வி நிலைய தலைவருமான
சின்னசாமி தலைமை வகித்தார். பொருளாளர் குணசேகரன் முன்னிலை
வகித்தார்.விழாவில், தாளாளர் செல்வராஜ், பள்ளி முதல்வர் நதியாவின்
சேவையை பாராட்டி பேசினார். தொடர்ந்து, ஆசிரியர், ஆசிரியைகள் பாராட்டி
பேசினர். பின், முதல்வருக்கு நினைவுப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.
விழாவில், உதவி தலைவர்கள் சோமசுந்தரம், தெய்வசிகாமணி, இணை செயலாளர்
மீனாட்சிசுந்தரம், இணை பொருளாளர் நாகராஜன், செயற்குழு மற்றும்
பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவ, மாணவியர்
பங்கேற்றனர்.