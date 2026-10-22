நர்ஸ் கொலையில் மருத்துவமனை ஊழியர் கைது: பணிக்கு சேர்ந்த 2 வாரத்தில் சோகம்
நர்ஸ் கொலையில் மருத்துவமனை ஊழியர் கைது: பணிக்கு சேர்ந்த 2 வாரத்தில் சோகம்
ADDED : அக் 20, 2026 01:50 AM
பெருந்துறை; ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்துார் பூங்குளத்தை சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி ரஞ்சித் குமார் மனைவி உத்திரா, 26; நர்சிங் படித்தவர். திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லகவுண்டன்பாளையத்தில் வசித்தனர். அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த, 3ம் தேதி நர்சாக பணிக்கு சேர்ந்தார். கடந்த, 14ம் தேதி மனைவி வீடு திரும்பவில்லை.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்தவர், ஊத்துக்குளி போலீசில் மறுநாள் புகாரளித்தார். போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில், 17ம் தேதி பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம் டோல்கேட் அருகில், உத்திரா சடலமாக அழுகிய நிலையில் கிடப்பது தெரிய வந்தது. தனிப்படை அமைத்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். சம்பவத்தன்று மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் சக ஊழியரான திருப்பூர், ஆண்டிபாளையம், வடவீதியை சேர்ந்த சரவணன், 23, என்பவருடன், டூவீலரில் வீட்டுக்கு சென்றது தெரிய வந்தது. இதனால் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அவரிடம் விசாரித்துபோது, நான்கு பவுன் நகைக்காக, உத்திராவை கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டார். சரவணனை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: சம்பவத்தன்று சரவணன், உத்திராவை டூவீலரில் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அவர் போட்டிருந்த நான்கு பவுன் தங்கச்சங்கிலியை பறிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆளில்லாத இடத்துக்கு அழைத்து சென்று கொலை செய்து, நகையை திருடிச் சென்றுள்ளார். இவர் மீது பல்லடம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏற்கனவே மொபைல்போன் திருடிய வழக்கு உள்ளது. ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்புதான் மருத்துவமனையில் அட்டென்டராக பணிக்கு சேர்ந்துள்ளார்.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.