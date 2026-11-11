/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/2ம் நாளாக ஹோட்டல், டீக்கடைகள் மூடல்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:14 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:21 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு; தீபாவளியை முன்னிட்டு ஈரோட்டில் பள்ளிகள், கல்லுாரிகள் மட்டுமின்றி அரசு அலுவலகங்கள், சில தனியார் நிறுவனங்களிலும் கூட, 7ம் தேதி முதல் நேற்று வரை விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது.
இதன் எதிரொலியாக விற்பனை மற்றும் கடை ஊழியர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு பெரும்பாலான டீக்கடைகள் இரண்டாம் நாளாக நேற்றும் மூடப்பட்டிருந்தன. பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் திறக்கப்படவில்லை. மாநகரில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டும் டீக்கடை, சில ஹோட்டல்கள் திறந்திருந்தன. முக்கிய வீதிகளில் குறைந்த அளவிலான மக்கள் நடமாட்டத்தை காணமுடிந்தது. பல வீதிகளில் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.