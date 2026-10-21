பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம் ஈரோடு, அக். 21
பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம் ஈரோடு, அக். 21
ADDED : அக் 21, 2026 05:56 AM
ஆயுத
பூஜை, விஜயதசமியை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு, அரசு
அலுவலகங்களுக்கு, 17ம் தேதி முதல் நேற்று வரை விடுமுறை
அளிக்கப்பட்டு இருந்தது. சில தனியார் நிறுவனங்கள்,
அலுவலகங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனால் ஈரோட்டில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு பலர் கிளம்பி சென்றனர். அதே
போல் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்தும் ஈரோடுக்கு வந்தனர். நேற்றுடன்
தொடர் விடுமுறை நிறைவு பெற்றது.
இன்று பள்ளி, கல்லுாரி, அரசு
அலுவலகங்கள், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு புறப்பட்டவர்களால்,
நேற்று மாலை ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கூட்டம் அலைமோதியது. குறிப்பாக
கோவையில் இருந்து சென்னை செல்லும் கோவை அதி விரைவு ரயிலில் செல்ல
பயணிகள் குவிந்தனர். சென்னை செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் கூட்டம்
அதிகளவில் காணப்பட்டது.இதேபோல் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டிலும்
கணிசமான கூட்டம் காணப்பட்டது. குறிப்பாக கோவை செல்ல கல்லுாரி மாணவ,
மாணவிகள், ஐ.டி.நிறுவன ஆண், பெண் ஊழியர்கள் குவிந்தனர். இதனால் கோவை
செல்லும் பஸ்களில் கூட்டம் அலைமோதியது.