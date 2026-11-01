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பூனாட்சியில் இன்று எத்தனால் ஆலையை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்
பூனாட்சியில் இன்று எத்தனால் ஆலையை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:46 AM
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பவானி:அம்மாபேட்டை
அருகே பூனாச்சி பஞ்., பூனாட்சியில் மரவள்ளி கிழங்கு மாவு உற்பத்தி
மற்றும் எத்தனால் உற்பத்தி செய்யும் ஆலை செயல்படுகிறது.
ஆலையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் சுத்திகரிக்கப்படாத ரசாயனக் கழிவு நீர், சித்தார் ஓடையில் வெளியேற்றப்பட்டது.
இக்கழிவுநீர்
பூனாச்சி, குறிச்சி, மாணிக்கம்பாளையம், கேசரிமங்கலம் பஞ்., வழியாக
காவிரி ஆற்றில் சென்று கலக்கிறது. ஓடையில் கட்டப்பட்டுள்ள
தடுப்பணைகளிலும் தேங்கியதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
தண்ணீர் மாசடைந்து விட்டது என்று கூறி, பஞ்., மக்கள் தொடர்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆலையை மூடக்கோரி இன்று கவன
ஈர்ப்பு உண்ணாவிரத போராட்டம் நடப்பதாக அறிவித்துள்ளனர். இதில் ஏழு
கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.