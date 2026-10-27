கூட்டுறவு சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்க்க கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம்
கூட்டுறவு சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்க்க கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம்
ADDED : அக் 01, 2026 02:38 AM
சென்னிமலை: சென்னிமலை (சென்டெக்ஸ்) தொடக்க நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில், காலஞ்சென்ற தனது தந்தையின் வாரிசு உரிமை அடிப்-படையில், உறுப்பினர் சேர்க்கை வழங்கிட கோரி நேற்று தமிழி-னியன் என்பவர், சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடங்கினார்.
ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை அடுத்த ஓட்டப்பாறை ஊராட்சி, சரவணா நகரை சேர்ந்-தவர் தமிழினியன். இவரது தந்தை மறைந்த முருகேசன், சென்னி
மலை சென்டெக்ஸ் தொடக்க நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில், பல ஆண்டு
களாக உறுப்பினராக இருந்து நெசவு நெய்து வந்தார். இவர் கடந்த மார்ச் 7ல், காலமானார். அவரது மூத்த மகனான தமிழி-னியன், தந்தையின் இடத்திற்கு வாரிசு உரிமை அடிப்படையில், உறுப்பினர் உரிமை கோரி, முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு, இணைய-தளம் வாயிலாக விண்ணப்பித்திருந்தார்.
ஆனால், ஈரோடு கைத்தறி துறை உதவி இயக்குனர், கூட்டுறவு சங்க விதிகள் மற்றும் சட்டப்படி வாரிசு உரிமை அடிப்படையில் புதிய உறுப்பினரை சேர்க்க வழிவகை இல்லை எனக் கூறி, மனுவை நிராகரித்து பதில் கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.
இதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்த தமிழினியன், 'தமிழ்நாடு கூட்-டுறவு சங்கங்கள் சட்டம்-1983 பிரிவு 42-ன்படி, காலஞ்சென்ற உறுப்பினரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட ஒருவரையோ அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளில் ஒருவரையோ, புதிய உறுப்பினராக சேர்க்க சட்டப்பூர்வமாக வழிவகை உள்ளது. ஆனால், உண்-மைக்கு புறம்பான காரணங்களை கூறி மனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்-ளது,' என தெரிவித்து மீண்டும் மேல்முறையீட்டு மனுதாக்கல் செய்தார்.
ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் அதிகாரிகள் எடுக்காததால், ஈரோடு கைத்தறி துறை உதவி இயக்குனர் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்-பட்ட அதிகாரிகள் மீது, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, நேற்று சென்டெக்ஸ் நிறுவன கூட்டுறவு சங்கம் முன், வாரிசு உரிமை அடிப்படையில் தனக்கு உறுப்பினர் உரி-மையை வழங்க வேண்டும் என்று சாகும் வரை
உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.