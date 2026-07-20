/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கடப்பாரையால் மனைவியை அடித்துக்கொன்ற கணவன் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:16 AM
அ நிறம் | அளவு
மொடக்குறிச்சி: கடப்பாரையால் மனைவியை அடித்துக்கொன்ற கணவனை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், கிருஷ்ணா நகரைச் சேர்ந்த வர் சேட்டு, 51; பழ வியாபாரி. இவரது மனைவி புஷ்பா, 48. சேட்டுவின் தந்தை ஆறுமுகம், 70.
தன் தந்தை ஆறுமுகத்துடன் புஷ்பாவுக்கு கள்ளத்தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டு சேட்டு அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இந்நிலையில், ஜூலை 15 அதிகாலை, இதுகுறித்து புஷ்பாவுக்கும் சேட்டு வுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த சேட்டு, கடப்பாரையால் புஷ்பாவை அடித்து, நெஞ்சு பகுதியில் குத்தினார்.
பலத்த காயமடைந்த புஷ்பாவை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு, கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு சிகிச்சை பலனின்றி புஷ்பா உயிரிழந்தார்.
மொடக்குறிச்சி போலீசார், சேட்டுவை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.