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மனைவியை நள்ளிரவில் மிரட்டிய கணவன் கைது

மனைவியை நள்ளிரவில் மிரட்டிய கணவன் கைது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:22 AM

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பவானி; அம்மாபேட்டை அருகே நெரிஞ்சிப்பேட்டை, கோவில்கரட்டை சேர்ந்தவர் ஜனனி, 20; சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் அருகேயுள்ள கருத்தனுாரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 23; காதலித்த இவர்கள் கடந்த ஆண்டு ஜன., மாதம் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

கோவில்கரடில் வாடகை வீட்டில் வசித்தனர். கிருஷ்ணமூர்த்தி தினமும் குடித்துவிட்டு ஜன-னியை துன்புறுத்தியதால், நான்கு மாதங்களுக்கு முன் பெற்றோர் வீட்டுக்கு ஜனனி சென்று விட்டார்.

நேற்று நள்ளிரவில் ஜனனி வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி, தன்னுடன் குடும்பம் நடத்த வராவிட்டால் கொன்று விடுவேன் என்று மிரட்டியுள்ளார். ஜனனி சத்தமிடவே தப்பி ஓடி விட்டார். ஜனனியின் புகாரின்படி அம்மாபேட்டை போலீசார் கிருஷ்ணமூர்த்தியை கைது செய்-தனர்.

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