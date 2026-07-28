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ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் நஷ்டம் கணவன் மாயம்: மனைவி புகார்

ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் நஷ்டம் கணவன் மாயம்: மனைவி புகார்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:27 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:27 AM

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ஈரோடு; ஈரோடு பெரியண்ண வீதியை சேர்ந்தவர் சிவப்-பிரகாசம், 47; ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ஐந்து லட்சம் முதலீடு செய்ததில் நஷ்டம் ஏற்பட்டது. இதற்காக பலரிடம் பணம் கடன் வாங்கியிருந்தார். கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை கேட்டதால் மன உளைச்சலில் இருந்தார். மனைவி, மகள்களிடம் புலம்பி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், 25ம் தேதி மாலை மொபட்டில் வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. மனைவி வளர்மதி புகாரின்படி, ஈரோடு டவுன் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

பெண், நர்ஸ் மாயம்கொடுமுடி சுல்தான்பேட்டை வகாப்நகரை சேர்ந்த அஜித் மனைவி நந்தினி, 37; அஜித் பெயிண்டர். இவரது சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி. அஜித் சென்னையில் வாடகை கார் ஓட்டியபோது நந்தினியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. நந்தினி ஏற்க-னவே திருமணமாகி கணவனை பிரிந்தவர். நந்-தினிக்கு, 20 வயதில் மகள், 12 வயதில் மகன் உள்ளார். நந்தினியும் - அஜித்தும், 2022ல் திரு-மணம் செய்து கொடுமுடியில் வசித்தனர். 2025ல் கரூரில் உள்ள பனியன் கம்பெனிக்கு நந்தினி வேலைக்கு சென்றார். அங்கு வேறு நபருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதால் நந்தினியை வீட்டிலேயே இருக்க அறிவுறுத்தினார். கடந்த, 20ல் அஜித் வேலைக்கு சென்ற நிலையில், கரூரில் வேலைக்கு செல்வதாகவும், திரும்பி வர இரண்டு நாட்களாம் என தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் வீட்-டுக்கு திரும்பவில்லை. அஜித் புகாரின்படி கொடு-முடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

* சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த சி.கே.பாளையம் இந்திரா நகரை சேர்ந்த தொழிலாளி மூர்த்தியின் இளைய மகள் ஸ்ரீமதி, 20; சத்தியில் தனியார்மருத்-துவ மனையில் நர்சாக வேலை செய்தார். கடந்த, 25ம் தேதி வேலைக்கு சென்றவர் வீடு திரும்ப-வில்லை. ஸ்ரீமதியின் தாய் சுமதி புகாரின்படி சத்-தியமங்கலம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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