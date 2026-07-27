தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மகனுடன் மனைவி மாயம் கணவன் போலீசில் புகார்

மகனுடன் மனைவி மாயம் கணவன் போலீசில் புகார்

மகனுடன் மனைவி மாயம் கணவன் போலீசில் புகார்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:40 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:40 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஈரோடு:ஈரோடு பி.பெ.அக்ரஹாரம் ஜோசப் தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் முகமது அசாருதீன், 32; டிரைவர். இவரின் மனைவி அர்சியா, 27;எட்டு வயதில் மகள், ஒன்றரை வயதில் மகன் உள்ளனர்.

கடந்த, 24ம் தேதி காலை அசாருதீன் வேலைக்கு சென்று விட்டார். இரவில் வீட்டுக்கு வந்த போது மகள் மட்டும் இருந்தார். மனைவி, மகனை காணவில்லை. மாமியாரிடம் கேட்டபோது மைசூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு செல்வதாக அர்சியா கூறியதாக தெரிவித்தார். மைசூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு போன் செய்து கேட்டபோது அங்கு வராதது தெரிந்தது. அசாருதீன் புகாரின்படி கருங்கல்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us