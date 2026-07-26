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மகளுடன் மனைவி மாயம் போலீசில் கணவன் புகார்

மகளுடன் மனைவி மாயம் போலீசில் கணவன் புகார்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:58 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:58 AM

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சத்தியமங்கலம்:சத்தியமங்கலம் அருகேயுள்ள கூத்தனுாரை சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 44, கூலி தொழிலாளி, இவரின் மனைவி மவுனிகா, 34; தம்பதிக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர்.

கடந்த, 23ம் தேதி கணவன், மனைவி இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கோபமடைந்த மவுனிகா, மூன்று வயது பெண் குழந்தையுடன் வீட்டில் இருந்து மாயமாகி விட்டார். உறவினர்கள் வீடுகளில் தேடியும் கிடைக்காத நிலையில், சத்தியமங்கலம் போலீசில் ரமேஷ் நேற்று புகாரளித்தார். இதன் அடிப்படையில் தாய், மகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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