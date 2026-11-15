/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ரூ.3.40 கோடி மதிப்பிலான கட்டடங்கள் திறப்பு விழா
ADDED : நவ 14, 2026 06:40 AM
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பெருந்துறை:பெருந்துறை ஒன்றியம் நிச்சாம்பாளையம் பஞ்., சீனாபுரம் பஞ்., ஆயிகவுண்டன்பாளையம்
மற்றும் மூங்கில்பாளையம் பஞ்., பகுதிகளில், 3.40 கோடி ரூபாய்
மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் திறப்பு விழா நடந்தது.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திறந்து
வைத்தார். நிகழ்வில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ஜெயகுமார் மற்றும் அரசு
அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பள்ளி கட்டடங்கள் திறப்பு
ஆப்பக்கூடல்
புதுப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், 3.76 கோடி ரூபாய்
மதிப்பிலான, 16 வகுப்பறை கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதை
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், நேற்று
திறந்து வைத்தார்.
இதை தொடர்ந்து குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, பள்ளி மாணவ, மாணவயிருக்கு கேக் வழங்கினார்.