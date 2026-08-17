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சுதந்திர தின போலீஸ் அணிவகுப்பு ஒத்திகை

சுதந்திர தின போலீஸ் அணிவகுப்பு ஒத்திகை

ADDED : ஆக 14, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:51 AM

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ஈரோடு;:நாடு முழுவதும் நாளை (15) சுதந்திர தினவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இதையொட்டி ஈரோடு மாவட்ட சுதந்திர தின நிகழ்வுகள், ஈரோடு மாவட்டம் ஆணைக்கல்பாளையம் போலீஸ் ஆயுதப்படை வளாகத்தில் நடக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து வருகிறது.

கலெக்டர் கந்தசாமி தேசியக்கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்துகிறார். பிறகு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி முன்னிலையில் போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை கலெக்டர் ஏற்பார். இதை முன்னிட்டு ஈரோடு ஆயுதப்படை மைதானத்தில் போலீசார் பேண்டு வாத்தியம் முழங்க அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர். ஆண், பெண் போலீசார் துப்பாக்கிகளை கையில் ஏந்தியபடி கவாத்து பயிற்சி மைதானத்தை கம்பீரமாக சுற்றி வலம் வந்தனர்.

ரயில்பாதையில் பாதுகாப்பு

ஈரோடு ரயில்வே போலீஸ் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர், தங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட ஆனங்கூர், சங்ககிரி, காவிரி, வீரபாண்டி, மாவேலிபாளையம், பாசூர், சாவடிபாளையம், கொடுமுடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தண்டவாள பகுதியில் ரோந்து பணி மேற்கொள்கின்றனர். ஈரோடு--காவிரி ஸ்டேஷனுக்கு இடைப்பட்ட காவிரி ஆற்று பாலத்தில், 24 மணி நேரமும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

* ஈரோடு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் காலை, 9:05 மணிக்கு மேயர் நாகரத்தினம் தேசியக்கொடி ஏற்றுகிறார். முன்னதாக முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் என்.சி.சி., பேண்ட் வாத்திய மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை நடக்கவுள்ளது. இதற்கான அணிவகுப்பு ஒத்திகை, துணை ஆணையர் செந்தில்குமார் ரத்தினம் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.

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