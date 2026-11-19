/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நெல் பயிருக்கு காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:47 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் (பொறுப்பு) அருள்வடிவு, வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியதாவது:
பிரதமரின்
பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில், நடப்பு ரபி சிறப்பு சம்பா பருவத்தில்,
நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய பிர்கா அளவில் அறிவிக்கை
செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பிர்காக்களை சார்ந்த கடன் பெறும்
விவசாயிகள், தாங்கள் பயிர் கடன் பெறும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன்
சங்கங்கள், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் தங்கள்
விருப்பத்தின்படி காப்பீடு செய்யலாம். ஒரு ஏக்கருக்கு, 589.50
ரூபாய் காப்பீடு கட்டணத்தை வரும் டிச., 1க்குள் செலுத்தி பயன் பெறலாம்.
காப்பீடு செய்தோருக்கு ஏக்கருக்கு அதிகபட்ச காப்பீடு தொகையாக,
39,300 ரூபாய் வழங்கப்படும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.