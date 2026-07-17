தி ஈரோடு காலேஜ் ஆப் பார்மஸி கல்லுாரியில் சர்வதேச பயிலரங்கு
தி ஈரோடு காலேஜ் ஆப் பார்மஸி கல்லுாரியில் சர்வதேச பயிலரங்கு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:18 AM
ஈரோடு:ஈரோடு,
பெருந்துறை ரோடு, வேப்பம்பாளையத்தில் உள்ள, தி ஈரோடு காலேஜ் ஆப்
பார்மஸி கல்லுாரியில், ஒரு நாள் சர்வதேச பயிலரங்கு மற்றும்
என்.ஐ.பி.இ.ஆர்., ஜே.இ.இ., 2026 மற்றும் சாதனையாளர் சிறப்பு விருது
வழங்கும் விழா நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக சவுதி அரேபியா, கிங்
காலித் பல்கலை உதவி பேராசிரியர் அப்துல்லாகான்
சிறப்புரையாற்றினார். கல்லுாரி முதல்வர் சம்பத்குமார் வரவேற்றார்.
கல்லுாரி தலைவர் பேராசிரியர் ஜெகநாதன், செயலாளர் மற்றும் தாளாளர்
பிரவீன்குமார், பொருளாளர் கொழந்தைசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
என்.ஐ.பி.இ.ஆர்.,
ஜே.இ.இ., 2026ல் தேசிய அளவில் 58வது இடம் பெற்ற பவுன்ராஜ், 59வது இடம்
பெற்ற பானுஸ்ரீ, 151வது இடம் பெற்ற கணேஷ் ஆகியோருக்கு சாதனையாளர்
சிறப்பு விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
இதில் கலந்து கொண்ட
பி.பார்ம் மற்றும் டி.பார்ம் மாணவர்களுக்கு, விருது பெற்ற
சாதனையாளர்கள் தங்களது தேர்வு தயாரிப்பு மற்றும் வெற்றி
அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
கல்லுாரி பேராசிரியர் டாக்டர்
கண்ணனுக்கு, மருத்துவ வழக்குகள் பகுப்பாய்வு, மருந்து சிகிச்சை
மதிப்பீடு, நோயாளிகளுக்கு மருந்தியல் பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ
முடிவெடுக்கும் திறன் குறித்து கலந்துரையாடலும், பயிற்சியும்
அளிக்கப்பட்டது. நிறைவாக கல்லுாரி துணை முதல்வர் டாக்டர் சரவணன்
நன்றி கூறினார்.