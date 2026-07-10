/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/அரசு இசைப்பள்ளியில் பயிற்சி பெற அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:42 AM
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ஈரோடு:ஈரோட்டில்
பி.பெ.அக்ரஹாரம், பவானி சாலையில் ஈரோடு மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி
வளாகத்தில் தப்பாட்டம், சிலம்பாட்டம், தெருக்கூத்து, கும்மி கோலாட்டம்
ஆகிய நாட்டுப்புற கலைகளில் ஓராண்டு முடிவில் தேர்வு நடத்தப்பட்டு,
சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
நாட்டுப்புற கலையில் ஆர்வமிக்க
கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர், இளைஞர்கள், பணிக்கு செல்வோர்,
இல்லத்தரசிகள் பயிற்சி பெறலாம். விருப்பம் உள்ளோர், ஈரோடு மாவட்ட
அரசு இசைப்பள்ளியில் விண்ணப்பித்து பயிற்சி பெறலாம். கூடுதல்
விபரத்துக்கு, 73733-37966, 0424 2294365 என்ற எண்களில் தொடர்பு
கொள்ளலாம்.