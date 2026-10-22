பணி முடிந்தும் திறக்கப்படாத குமரன் மணிமண்டபம் தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டி முடித்தது காரணமா?
பணி முடிந்தும் திறக்கப்படாத குமரன் மணிமண்டபம் தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டி முடித்தது காரணமா?
ADDED : அக் 09, 2026 04:21 AM
சென்னிமலை:விடுதலை
போராட்ட வீரரான கொடி காத்த குமரன் நினைவை போற்றும் வகையில்,
சென்னிமலையில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட மணிமண்டபம் திறக்கப்படாதது,
மக்கள் மத்தியில் வருத்ததை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னிமலையில்
பிறந்த குமரன், 1932 ஜன.,10ல் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நடந்த
போராட்டத்தில், தேசியக்கொடியை ஏந்தி சென்றார். ஆங்கிலேய சிப்பாய்கள்
கொடூரமாக தாக்கியபோதும், கொடியை தரையில் விழாமல்
தாங்கிப்பிடித்தபடி மயங்கினார். மறுநாளே சிகிச்சை பலனின்றி
இறந்தார். தன்னலமற்ற நாட்டுப்பற்றால் இந்திய வரலாற்றில் கொடிகாத்த
குமரன் என்று பெயர் பெற்றார். குமரன் நினைவை போற்றும் வகையில்,
சென்னிமலையில் அவருக்கு மணிமண்டபம் கட்ட, 50 ஆண்டுகாலமாக மக்கள்
கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் மேலப்பாளையம்
பகுதியில், 2.50 கோடி ரூபாய் செலவில், குமரன் உருவ சிலையுடன் கூடிய
மணிமண்டபம் கட்டும் பணி தொடங்கி நிறைவும் பெற்றுள்ளது. இதற்குள்
கா(ஆ)ட்சி மாறியதால், அதிகார வர்க்கமும் மாறி விட்டது. மணி மண்டப
திறப்பு விழா குறித்து, யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால் சென்னிமலை
மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மக்கள் கூறியதாவது:
பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், கடந்த, 4ம் தேதி அவரது பிறந்தநாளில்
மணிமண்டபம் திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால்
நடக்கவில்லை. தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது என்பதால்,
மணிமண்டபத்தை திறக்க தற்போதைய அரசும், அரசியல்வாதிகளும் ஆர்வம்
காட்டாதது அதிர்ச்சியாக உள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.