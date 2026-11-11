சிறுத்தை கூண்டில் சிக்குமா? பீதியில் புளியம்பட்டி மக்கள்
சிறுத்தை கூண்டில் சிக்குமா? பீதியில் புளியம்பட்டி மக்கள்
ADDED : நவ 10, 2026 04:31 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி; ஈரோடு மாவட்டம் விளாமுண்டி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய இரண்டு சிறுத்தைகள், புன்செய்புளியம்பட்டி அருகே மாராயிபாளையம் மலைக்குன்றில் பதுங்கி, அவ்வப்போது ஊருக்குள் புகுந்து கால்நடைகளை வேட்டையாடியன.
வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் கடந்த பிப்., மாதம் ஆண் சிறுத்தை சிக்கியது. ஆனால் பெண் சிறுத்தை சிக்காமல் தொடர்ந்து பதுங்கியபடி, ஆடு, மாடுகளை வேட்டையாடி வரும் நிலையில், இரண்டு குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது.
சில நாட்களுக்கு முன் தோட்டத்தில் புகுந்த சிறுத்தை இரண்டு வெள்ளாடுகளை அடித்து கொன்றது. மூன்று கூண்டுகள் வைத்து, எட்டு மாதத்துக்கு மேலாகியும் சிறுத்தை சிக்கவில்லை. அதேசமயம் சிறுத்தை வழித்தடத்தில் கேமராக்கள் பொருத்தி, துப்பாக்கி ஏந்திய வன பாதுகாப்பு படை குழுவினர், 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருவதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனாலும் சிறுத்தை கூண்டில் சிக்காமல் போக்கு காட்டி வருவது, அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பீதியை குறைத்தபாடில்லை.