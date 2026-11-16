வியாபாரி வீட்டில் நகை திருடிய கழிவு நீர் வாகன கிளீனர் கைது
வியாபாரி வீட்டில் நகை திருடிய கழிவு நீர் வாகன கிளீனர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 06:23 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்
புளியம்பட்டி அடுத்த டானாபுதுாரை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 43; அதே
பகுதியில் பானி பூரி கடை நடத்தி வருகிறார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
போச்சம்பள்ளி அருகில் வசிக்கும் மகள் வீட்டுக்கு, தீபாவளி
பண்டிகைக்காக மனைவியுடன் சென்ற நிலையில், 11ம் தேதி நள்ளிரவில்
வீட்டில் வைத்திருந்த மூன்று பவுன் தங்க செயின், அரை பவுன் தோடு திருட்டு
போனது.
புகாரின்படி புன்செய் புளியம்பட்டி போலீசார், களவாணியை
தேடி வந்தனர். 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில்,
கோவிந்தராஜ் வீட்டருகே வசித்து வரும், செப்டிக் டேங்க் லாரி கிளீனரான,
காரைக்கால் மாவட்டம் வடகட்டளையை சேர்ந்த கார்த்தி, 23, திருட்டில்
ஈடுபட்டது தெரிந்தது. கார்த்தியை நேற்று கைது செய்த போலீசார்,
மூன்றரை பவுன் நகைகளை மீட்டனர். சத்தி குற்றவியல் நடுவர்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.