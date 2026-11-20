சட்ட விரோதமாக கீழ்பவானியில் நீர் திறக்க கூடாது: காளிங்கராயன் விவசாயிகள் முறையீடு
சட்ட விரோதமாக கீழ்பவானியில் நீர் திறக்க கூடாது: காளிங்கராயன் விவசாயிகள் முறையீடு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
ஈரோடு: ஈரோடு நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் மற்றும் கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவலகத்தில், காளிங்கராயன் மதகு பாசன விவசாயிகள் சபை எண்: 4ன், தலைவர் பழனிகுமார் தலைமையிலான விவசாயிகள் வழங்கிய மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
காளிங்கராயன் வாய்க்காலுக்கு, பவானிசாகர் அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கக் கோரி, நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் வழக்கு தொடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் பாசன பயனாளிகளிடம் கருத்து கேட்டு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.
கடந்த அக்., 22ல் நடந்த கூட்டத்தில் காளிங்கராயன், கீழ்பவானி, கொடிவேரி பாசன விவசாயிகள், சங்கத்தினர் பங்கேற்று கருத்து தெரிவித்தனர். இதில், கீழ்பவானி முறை நீர் பாசன விவசாயிகள் கூட்டமைப்பினர், எழுத்துப்பூர்வ கடிதத்தில், ‘தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி நன்றாக பெய்து வருகிறது. கீழ்பவானி பாசன பகுதி முழுதும், நீடித்து வந்த தண்ணீர் தட்டுப்பாடு பெருமளவு குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் கீழ்பவானி பாசனத்துக்கும், பிற பாசனத்துக்கும் உயிர் தண்ணீர் பெற வேண்டிய தேவை இல்லை. டிசம்பர் முதல் வாரம் நிலவும் நிலையை கருத்தில் கொண்டு, தேவையான முடிவை எடுக்கலாம் என, தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது கீழ்பவானி திட்ட கால்வாயில் டிச., 15க்கு முன்பாகவே தண்ணீர் திறக்க, நீர்வளத்துறை முயல்வதாக அறிந்தோம். தமிழகம் முழுதும் பின்பற்றப்படும், நீர் ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி டிச., 15ம் தேதி தான் பவானிசாகர் அணையில் உள்ள நீர் இருப்புக்கு ஏற்ப, கீழ்பவானிக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்.
இதை மீறி, சட்டத்துக்கு புறம்பாக டிச., 15க்கு முன்பாக, கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டால், பவானி ஆற்றில் முதன்மை உரிமை கொண்ட காளிங்கராயன் கால்வாயின் பாசன உரிமையை பாதிக்கும்.
எவ்வித அரசாணையும் இன்றி, கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் முன்பு திறக்கப்பட்டு, மீண்டும் அரசாணை இன்றி திறக்க முற்படுவது தவறானது. நீர்வளத்துறை அவ்வாறான தவறை செயய வேண்டாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.