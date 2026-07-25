தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பெரிய சந்தைன்னு பேரு; குப்பை கொட்டி பேஜாரு அருமை தெரியாத புளியம்பட்டி நகராட்சி நிர்வாகம்

பெரிய சந்தைன்னு பேரு; குப்பை கொட்டி பேஜாரு அருமை தெரியாத புளியம்பட்டி நகராட்சி நிர்வாகம்

பெரிய சந்தைன்னு பேரு; குப்பை கொட்டி பேஜாரு அருமை தெரியாத புளியம்பட்டி நகராட்சி நிர்வாகம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:05 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:05 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டி நகராட்சி, வாரச்சந்தை வளாகத்தில், குப்பையிலிருந்து உரம் தயாரிக்கும் மையம் உள்ளது. நகராட்சியில் தினமும் சேகரமாகும் குப்பை, உரம் தயாரிக்கும் மையத்தின் அருகே, வாரச்சந்தை காலியிடத்தில் கொட்டப்படுகிறது.

முறையாக அகற்றாமல், மலைபோல் குவிந்து காணப்படும் குப்பைக்கு நகராட்சி துப்புரவு ஊழியர்களே, தீ வைத்து எரிக்கின்றனர். தொடர்ந்து புகைந்து கொண்டே இருப்பதால், அப்பகுதி வீடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர்.

சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். இதுகுறித்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் பலமுறை கூறியும் நடவடிக்கை இல்லை. நகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் அவதிக்கு ஆளாகுவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள், வாரச்சந்தை வியாபாரிகள் கூறியதாவது:

பவானிசாகர் சாலை அண்ணாநகர் அருகே ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக நகராட்சிக்கு சொந்தமாக குப்பையில் இருந்து உரம் தயாரிக்கும் மையம் மற்றும் டன் கணக்கில் குப்பைகளை கொட்ட போதிய இடம் உள்ளது.

ஆனால் அங்கு நகராட்சி நிர்வாகம் கொட்டுவதில்லை. வாரச்சந்தை வளாகத்தில் உரம் தயாரிக்கும் மையம் அமைக்க ஆரம்பத்திலேயே எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். பல ஆண்டுகளாக கால்நடை சந்தை நடக்கும் இடத்தில் குப்பை கொட்டப்படுவதால் மாடுகளை கட்டி வியாபாரம் செய்ய முடிவதில்லை.

தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய சந்தையான புளியம்பட்டி சந்தையின் அடையாளத்தை நகராட்சி நிர்வாகம் அழித்து வருகிறது. இதற்கு ஒரே தீர்வு வாரச்சந்தை வளாகத்தில் கொட்டப்பட்ட குப்பையை வேறிடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us