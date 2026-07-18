/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குறு மைய கபடி போட்டி கொமரப்பா பள்ளி அபாரம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:24 AM
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சென்னிமலை:பெருந்துறை குறுமைய அளவிலான பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்ற கபடி போட்டி, சீனாபுரம் தனியார் பள்ளியில் நடந்தது.
இறுதிப்போட்டியில்
அரசு நிதி உதவி பள்ளியான சென்னிமலை கொமரப்பா செங்குந்தர்
மேல்நிலைப்பள்ளி அணி, 19 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர், 17 வயதுக்கு
உட்பட்ட மாணவர், 19 வயது மற்றும் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவியர் என
நான்கு பிரிவுகளிலும் முதலிடம் பிடித்து பட்டம் பெற்றது. வெற்றி பெற்ற
மாணவ, மாணவியர், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் சரவணன், ரஞ்சித்,
பயிற்சியாளர் குமார் ஆகியோரை பள்ளிக்குழு செயலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி
மற்றும் ஆசிரியர் பாராட்டி வாழ்த்தினர்.