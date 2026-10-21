காவல் தெய்வமாக திகழும் கோட்டை முனியப்பன் குல தெய்வமாக விளங்கும் கோட்டை மாரியம்மன்
காவல் தெய்வமாக திகழும் கோட்டை முனியப்பன் குல தெய்வமாக விளங்கும் கோட்டை மாரியம்மன்
ADDED : அக் 21, 2026 05:56 AM
ஈரோடு
மாவட்டம் பெருந்துறை கோட்டை மாரியம்மன் மற்றும் முனியப்ப சுவாமி
கோவிலுக்கு, நுாற்றாண்டு வரலாறு உள்ளது. இரு கோவில்களும் பழங்கால
கோட்டை இடத்தில் அமைந்துள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. அதற்காகவே கோட்டை
என்ற பெயருடன் அழைக்கப்படுகிறது.
திப்புசுல்தான் தனது
படைக்காக இந்த கோட்டையை கட்டினார். வரலாற்று ரீதியாக இந்தப்பகுதி
சேரர்கள், சோழர்களால் ஆளப்பட்டது. கோட்டையை கட்டியது மைசூர் மன்னர் உடையாரின் பிரதிநிதி என்ற வரலாறும் உண்டு.
குலதெய்வமாக திகழும்கோட்டை மாரியம்மன்
இக்கோவில்களில்
பொங்கல் விழா ஆண்டு தோறும் ஐப்பசி மாத முதலாவது புதன்கிழமை
நடக்கிறது. அதன்படி நடப்பாண்டு விழா இன்று (21ம் தேதி) நடக்கிறது.
முன்னதாக விழா பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. அதை தொடர்ந்து கம்பம்
நடப்பட்டது. கோவிலுக்கு தீர்த்தக்குட ஊர்வலம் எடுத்து வந்தும்,
பூவோடு எடுத்து வந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
இந்நிகழ்வுகளில் பெருந்துறையை சுற்றியுள்ள, 18 கிராமங்களை
சேர்ந்த மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கம்பத்துக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றி,
குங்குமம் வைத்து மாரியம்மனை வணங்கி சென்றனர். இந்நிலையில்தான்
முக்கிய நிகழ்வாக பொங்கல் வைபவம் இன்று காலை நடக்கிறது. இதையடுத்து
ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் மாவிளக்கு எடுத்து வந்து அம்மனை
வழிபடுவர். பெருந்துறை மக்களின் குலதெய்வமாக அருள்
பேரொளியாக மாரியம்மன் திகழ்கிறார்.
கம்பீரமாக காட்சி தரும்
கோட்டை முனியப்பன்
கோட்டை
முனியப்பசுவாமி, கொங்கு நாட்டின் காவல் தெய்வங்களாக ஐய்யனார்
சுவாமி, கருப்பராயன் சுவாமி என பல்வேறு வடிவங்களில் எழுந்தருளி
மக்களை துன்பத்திலிருந்தும், தீய சக்தியிலிருந்தும் காத்து
வருவதுடன், ஒவ்வொரு ஊரின் எல்லையிலும் கோயில் கொண்டு காவல்
காக்கிறார்.
அவ்வாறே பெருந்துறை மேற்கு பகுதியில் காவல் வீரராக
கோட்டை முனியப்பசுவாமி, மூன்று உருவங்களில் கிழக்கு
பார்த்தவாறு
கம்பீரமாக காட்சியளிக்கின்றார். வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை,
பெருந்துறை சுற்று வட்டார பகுதி மக்கள் கோட்டை மாரியம்மனை,
கோட்டை முனியப்ப சுவாமியை வழிபடுவது வழக்கம். ஈரோடு
மாவட்டத்திலேயே இக்கோயில் திருவிழா வரலாற்று சிறப்பு
வாய்ந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது.
வாகனங்களுக்கு பூஜை
பெருந்துறை
பகுதி மக்கள் புதியதாக டூவீலர், கார் உள்ளிட்ட எந்த வாகனம்
வாங்கினாலும், விவசாய கருவிகள் வாங்கினாலும், கோட்டை முனியப்ப
சுவாமி கோயிலுக்கு வந்து பூஜை செய்து எடுத்து செல்வது வழக்கம்.
விளைச்சல் பெருக, குடும்பம் சிறப்பாக இருக்க கோட்டை மாரியம்மன், கோட்டை
முனியப்ப சுவாமியை பக்தியுடன் வணங்கி செல்கின்றனர்.