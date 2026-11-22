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கைலாசநாதர் கோவிலில் கும்பாபிஷேக முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழா
கைலாசநாதர் கோவிலில் கும்பாபிஷேக முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழா
ADDED : நவ 21, 2026 04:27 AM
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சென்னிமலை,:சென்னிமலை, சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலின்,
உபகோவிலான சென்னிமலை டவுன் கிழக்கு ராஜ வீதியில் அமைந்துள்ள, கைலாசநாதர்
கோவில் கும்பாபிஷேக முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழா இன்று காலை, 9:30 மணிக்கு
துவங்குகிறது.
எனவே பக்தர்கள், பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு,
இறையருள் பெறுமாறு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், அதன் தலைவர் பழனிவேலு
வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.