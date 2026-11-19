/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/22ல் எல்லை மாகாளியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:51 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை
நகரின் காவல் தெய்வமான எல்லை மாகாளி அம்மன் கோவிலில், புதியதாக ஆலயம்,
மண்டபம், கோபுரம் மற்றும் பரிவார சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டு
கும்பாபிஷேக விழா வரும், 22ல் நடக்கிறது.
நாளை காலை விக்னேஸ்வர
பூஜையுடன், கும்பாபிஷேக விழா தொடங்குகிறது. 22ம் தேதி அதிகாலை
நான்காம் கால யாக பூஜையை தொடர்ந்து, காலை, 7.00 மணிக்கு விநாயகர் முதலான
பரிவார தெய்வங்கள் மற்றும் எல்லை மாகாளி அம்மனுக்கு மஹா
கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. சென்னிமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்
சரவண சிவாச்சாரியார் மற்றும் சிவராஜசிவம் தலைமையில்
கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.