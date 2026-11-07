/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தொழிலாளர் துறையினர் 17 கடைகள் மீது நடவடிக்கை
ADDED : நவ 06, 2026 05:20 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (அமலாக்கம்) ராஜகுமார் தலைமையில் இணை, உதவி
ஆய்வாளர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த அக்.,
மாதம் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர்.
சட்டமுறை எடையளவு சட்டத்தில்
இனிப்பு, கார வகைகள் விற்பனை கடைகள், பேக்கரி உட்பட, 130 கடைகளில்
நடந்த ஆய்வில், 14 கடைகளில் விதிமுறை மீறல் கண்டறியப்பட்டது.
பொட்டல
பொருட்கள் விதிகளின் கீழ் பட்டாசு கடைகள், பல்பொருள் அங்காடிகள்
என, 66 கடைகள், நிறுவனங்களில் நடந்த ஆய்வில், ஒரு நிறுவனத்தில் விதி
மீறல் அறியப்பட்டது. மேலும், இரண்டு வளரிளம் பருவ தொழிலாளர்கள்
கண்டறியப்பட்டு மீட்டதாக தெரிவித்தனர். குழந்தை தொழிலாளர்
பணிபுரிவது தொடர்பாக, 1098 என்ற எண்ணுக்கு புகார் தெரிவிக்கலாம் என
கேட்டு கொண்டனர்.