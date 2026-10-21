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மனைவி பிரிந்த ஏக்கத்தில் தீக்குளித்த தொழிலாளி சாவு
மனைவி பிரிந்த ஏக்கத்தில் தீக்குளித்த தொழிலாளி சாவு
ADDED : அக் 21, 2026 05:54 AM
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ஈரோடு:கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுமை துாக்கும் தொழிலாளி பாலமுருகன், 30;
ஈரோட்டில் கோட்டை பகுதியில் மனைவி, பெண் குழந்தையுடன் வசித்தார்.
மனைவியுடன் அடிக்கடி தகராறு செய்ததால், அவரது பெற்றோர் வீட்டுக்கு,
சில நாட்களுக்கு முன் சென்று விட்டார்.இதனால் மனவேதனை அடைந்த
பாலமுருகன், தின்னர் திரவத்தை உடலில் ஊற்றி தீ வைத்து கொண்டார்.
அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம்
இறந்தார். ஈரோடு டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.