/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கார் மோதிய விபத்தில் கூலித்தொழிலாளி பலி
ADDED : அக் 22, 2026 06:57 AM
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கோபி:கோபி
அருகே வெள்ளாங்கோவிலை சேர்ந்தவர் மாரன், 38, கூலித்தொழிலாளி;
இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 7:20 மணிக்கு வெள்ளாங்கோவில் அருகே
ஆண்டிக்காடு என்று இடத்தில், சாலை ஓரமாக நடந்து சென்று
கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அந்தியூரை சேர்ந்த சரவணன், 40, என்பவர்
ஓட்டி வந்த டாடா ஆல்ட்ரோஸ் என்ற கார் மோதிய விபத்தில் மாரன் பலத்த
காயமடைந்தார். கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில்
அவர் இறந்தார். இதுகுறித்து மாரனின் மனைவி தேவி, 36, கொடுத்த
புகாரின்படி, சிறுவலுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.