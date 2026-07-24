சிப்காட் தொழிற்கூடங்களை புதுப்பிக்க சமூக நீதித்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம்
சிப்காட் தொழிற்கூடங்களை புதுப்பிக்க சமூக நீதித்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:56 AM
ஈரோடு:பெருந்துறை
சிப்காட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நல சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர்
சின்னசாமி, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள
கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
பெருந்துறையில் 2,700 ஏக்கர்
பரப்பில் சிப்காட் தொழில் வளர்ச்சி மையம் செயல்படுகிறது. தாட்கோ
எனப்படும் ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு
கழகத்துக்கு, 150 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. கடந்த,
1996-2001 தி.மு.க., ஆட்சியில் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்
பின்னலாடை தொழில் தொடங்க உதவும் வகையில், 100 ஏக்கர் பரப்பில், 200
தொழிற்கூடங்கள் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டன. ஆனால், 25
ஆண்டுக்கும் மேலாக யாருக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் பயனற்று
கிடக்கின்றன.
கட்டடங்கள், கதவு, நிலவு, ஜன்னல் மற்றும் குடிநீர்
மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் சிதிலமடைந்து வருவதோடு சமூக விரோத
செயல் நடக்கும் இடமாக மாறி வருகின்றன.
இவற்றை உடனடியாக
புதுப்பித்து நிபந்தனைகளை தளர்த்தி பயனாளிகளுக்கு வழங்கி தொழில்கள்
நடக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த தொழிற்கூடங்களை
உடனடியாக புதுப்பிக்கவும், நிபந்தனைகளை தளர்த்தி பயனாளிகளுக்கு
வழங்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கடிதத்தில்
தெரிவித்துள்ளார்.