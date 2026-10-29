/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ சிவன்மலை அடிவாரத்தில் மின்கோபுர விளக்கு பழுது
ADDED : அக் 29, 2026 03:19 AM
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காங்கேயம்: திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம் அருகே உள்ள சிவன்மலை ஊராட்சி
யில் புகழ்பெற்ற சிவன்மலை சுப்பிரமணியசாமி கோவில் உள்-ளது.
இங்கு தினசரி ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர். மலைப்பாதைக்கு செல்லும் நுழைவாயில் அருகே, சிவன்மலை ஊராட்சி கட்டுப்பாட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, பஸ் நிறுத்த ரவுண்டானாவில் மின் கோபுர விளக்குகள் பழுதாகி எரிய-வில்லை. கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், உள்ளூர் மக்கள் நலன் கருதி, விளக்குகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.