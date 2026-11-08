மது, கஞ்சா 'வியாபாரிகள்' கைது

ADDED : நவ 07, 2026 05:35 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை செய்த, ஈரோடு
தில்லை நகர் வெங்கடேசனை, 50, ஈரோடு மதுவிலக்கு போலீசார் கைது
செய்தனர்.
அவரிடம், 11 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல்
அந்தியூர், முத்துகுமாரசாமி வீதியை சேர்ந்தவர்கள் சண்முகம், 51,
சுரேஷ்குமார், 47; இருவரும் மதுவை பதுக்கி கூடுதல் விலைக்கு விற்றனர்.
இவர்களை போலீசார் கைது செய்து, 47 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
* கடம்பூர் குன்றி பிரிவில், அதே பகுதியை சேர்ந்த தங்கவேல்,42,
காளிங்கராயன் மேற்கு பாரதி நகரை சேர்ந்த பிரகாஷை, 30, தடை செய்த குட்கா
புகையிலை பொருட்களை விற்றதாக கடம்பூர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
* ஈரோடு, வைராபாளையம்,
காளிங்கராயன் வாய்க்காலில் கஞ்சா விற்ற, மதுரையை சேர்ந்த சுகுமாரை,
38, கருங்கல்பாளையம் போலீசார் கைது செய்து, 450 கிராம் கஞ்சாவை
பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல் கடம்பூர் குன்றி பிரிவில் கஞ்சா விற்ற,
அரிகியம் புதார் மகாதேவன், 28, கோபி காசிபாளையம் சதீஷ்குமார், 35,
ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து, 200 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல்
செய்தனர்.
* சத்தியமங்கலம் போலீசார் நேற்று முன்தினம் மாலை
புளியங்கோம்பை பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அங்கு சந்தேகப்படும் படி
நின்ற அதே பகுதியை சேர்ந்த ரங்கம்மாளிடம், 70, நுாறு கிராம் கஞ்சா
இருந்தது. அவரை கைது செய்து பறிமுதல் செய்தனர்.