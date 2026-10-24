தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
ADDED : அக் 15, 2026 05:23 AM
மகளிருக்கான வெற்றி பயண திட்டத்தால் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், கடும் வருவாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதோடு, பஸ் தொழிலே முடங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதற்கு மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
கரூர் மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்க செயலர் குணசேகரன்:
கரூர் மாவட்டத்தில், 97 தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த, 2018-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு தனியார் பஸ்களில் பயண கட்டணம் மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை. 2018-ல், 1 லிட்டர் டீசல், 63 ரூபாயாக இருந்த நிலையில், தற்போது, 100 ரூபாயை தொட்டுள்ளது. டயர் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் விலை உயர்வு, சாலை வரி, வாகன காப்பீடு ஆகியவற்றை செலுத்த முடியாமல் உரிமையாளர்கள் ஏற்கனவே திணறி வருகின்றனர். தற்போது அரசு பஸ்களில் மகளிர் இலவச பயணத்திட்ட விரிவாக்கத்தால், பெரும்பாலான நீண்ட துார ஊர்களுக்கும் பெண் பயணிகள் அரசு பஸ்களில் இலவசமாக ஏற்றி செல்லப்படுகின்றனர். இதனால் தனியார் பஸ்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை, 50 சதவீதத்திற்கும் மேலாக குறைந்துவிட்டது. மகளிர் உரிமை தொகையை போல, இலவச பஸ் பயண திட்டத்திற்கும், தகுந்த வரைமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்.
கரூர் மாவட்ட வர்த்தக மற்றும் தொழில் கழக தலைவர் வெங்கட்ராமன்:
அரசு பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிப்பதற்காக, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு மானியம் வழங்குவது போல, தனியார் பஸ்களுக்கும் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். தனியார் பஸ்களில் பயணிக்கும் பெண்களின் பயணச்சீட்டு அடிப்படையிலோ அல்லது பஸ் இயங்கும் கி.மீ., கணக்கீட்டின் அடிப்படையிலோ, அரசு கட்டண தொகையை ஈடுகட்ட முன்வர வேண்டும்.
சக்திவேல் (தனியார் பஸ் டிரைவர்): கடந்த, 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனியார் பஸ்களில் பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போதைய அரசின், திட்ட விரிவாக்கத்தால் தனியார் பஸ்களில் வசூல் பாதியாக குறைந்துவிட்டது. எனது குடும்பம் மட்டுமின்றி, தனியார் பஸ்களை நம்பி வாழும் ஆயிரக்கணக்கான டிரைவர், கண்டக்டர், மெக்கானிக் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
சக்தி (கண்டக்டர்): கிராமப்புற மற்றும் நகர வழித்தடங்களில், கணிசமாக பயணித்த பெண்கள் தற்போது முழுமையாக அரசு பஸ்களுக்கு மாறி விட்டனர். தனியார் பஸ்களில் தினசரி வசூலாகும் தொகையில் இருந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமே எங்களுக்கு தினசரி பேட்டா வழங்கப்படும். வசூல் பெருமளவில் வீழ்ந்து விட்டதால், பேட்டா கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அன்றாட குடும்ப செலவுகளை சமாளிக்க முடியாமல், கடன் வாங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
குளித்தலை தாலுகா வணிகர் சங்க செயலர் சதக்கத்துல்லா:
அருகில் உள்ள கிராம பகுதிகளில் இருந்து, ஏராளமான பெண்கள் துணிகள் வாங்க குளித்தலை வந்து சென்றனர். பஸ் கட்டணம் முற்றிலும் இலவசமானதால், இங்குள்ள பெண்கள் பொருட்கள், துணிகளை வாங்க கரூர், திருச்சி நகரங்களுக்கு செல்கின் றனர். இதனால் கடை வாடகை, மின் கட்டணம், பணியாளர்களுக்கான சம்பளத்தை கூட ஈடுகட்ட முடியாத அளவிற்கு உள்ளூர் வர்த்தகம் முடங்கியுள்ளது.
குளித்தலை தாலுகா வணிகர் சங்க இளைஞரணி பொறுப்பாளர் பன்னீர்செல்வம்:
பெரிய நகரங்களில் உள்ளசூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் ஜவுளி கடைகளில் சிறப்பு தள்ளுபடி விலையில் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. கிராமப்புற மற்றும் சிறு நகர வணிகர்களால், அந்த அளவிற்கு மொத்தமாக கொள்முதல் செய்துதள்ளுபடி விலையில் விற்க முடிவதில்லை. இலவச பஸ் வசதியை பயன்படுத்தி, மக்கள்தள்ளுபடியை தேடி பெரிய நகரங்களுக்கு படையெடுப்பது, உள்ளூர் சிறு வணிகர்களுக்கு வாழ்வாதாரசவாலாக மாறியுள்ளது.
நகரங்களுக்கு நகரும் வியாபாரம்;சிதையும் கிராம பொருளாதாரம்
மகளிருக்கு இலவச பஸ் பயணத்திட்டத்தால், அவர்கள் நகரங்களை நோக்கி பொருட்கள் வாங்க செல்வதால், கிராமங்களில் உள்ள சிறு வணிகர்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், குறிப்பிட்ட டவுன் பஸ்களில் மட்டும் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா சேவை வழங்கப்பட்டது. தற்போது தொலைதுார பஸ்களிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோ ஓட்டுதல் உள்ளிட்ட தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமப்புற வியாபாரங்களும் மெல்ல மெல்ல, நகர்புறத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக மளிகை பொருட்கள், காய்கறி, ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு, மகளிர், இலவச பயணத்தை பயன்படுத்தி அருகே உள்ள நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களுக்கு வரத்தொடங்கியுள்ளனர். நகர்புறங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட், ஜவுளி கடை, மொத்த மளிகை வியாபார கடைகளில், தள்ளுபடி விலையில் பொருட்களை வாங்குகின்றனர். இதனால் கிராமப்புற ஜவுளி, மளிகை, வாரச்சந்தைகள், பல்வேறு சில்லரை வர்த்தகம் பாதிக்கத்தொடங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து, கிராமப்புற வணிகர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பெருநகரங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், பெரிய ஜவுளிக்கடைக்காரர்கள், ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுதும் கொள்முதல் செய்வதால், மிகக்குறைந்த விலைக்கு விற்கின்றனர். மொத்த வியாபாரிகள் கூட, அந்த விலைக்கு கொடுப்பதில்லை. அதனால் கிராமப்புற வணிகர்கள் கூட, அதுபோன்ற கடைகளில் வாங்கி, லாபம் வைத்து விற்கும் நிலை இருந்தது.
தற்போது அனைத்து பஸ்களிலும் மகளிர் பயணிக்க இலவசம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள், பஸ்களில் நகரங்களுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமப்புற பொருளாதாரம், நகரத்தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே மிகக்குறைந்த வியாபாரத்தால் தள்ளாடிய சிறு வணிகர்கள், மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாகி, கடைகளை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
கிராமத்தில் சம்பாதித்தாலும், அவற்றை நகரத்துக்கு கொண்டு சென்று செலவு செய்கின்றனர். இதனால் கிராமங்களில் பணப்புழக்கம் சரியத்தொடங்கியுள்ளது. இது கிராம வளர்ச்சியை பாதிக்கும். உள்ளூர் வியாபாரம் நலிவடைவதால், கிராமப்புற சிறு கடைகளில் வேலை செய்வோர், சுமை துாக்கும் தொழிலாளிகள், உள்ளூர் வினியோகஸ்தர்களின் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகும்.
நகரங்களுக்கு செல்லும்போதே துணி தைப்பது, அழகு நிலையங்கள், உணவகங்களுக்கும் செலவிடுவதால், உள்ளூரில் செயல்படும் சிறு சேவை தொழில்களும் வாடிக்கையாளர்களை இழந்து வருகின்றன. கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும், நகரங்களுக்கு பல்வேறு பணிகளுக்கு செல்லத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமங்களில் விவசாயம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது.
இலவச பஸ் பயணத்திட்டம் மகளிருக்கு உதவியாக இருந்தாலும், மறுபுறம் கிராமப்புற சிறு பொருளாதார கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறது. இதை கவனத்தில் கொண்டு, ஊரக சிறு வணிகர்களை காக்க, மாற்றுத்திட்டங்களை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.