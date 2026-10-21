15,129 டன் விளை பொருட்களுக்கு ரூ.10.24 கோடிக்கு பொருளீட்டு கடன்
15,129 டன் விளை பொருட்களுக்கு ரூ.10.24 கோடிக்கு பொருளீட்டு கடன்
ADDED : அக் 21, 2026 05:48 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில் வேளாண் விற்பனை குழு மூலம் நடப்பாண்டில், 10.24 கோடி ரூபாய்க்கு பொருளீட்டு கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபற்றி ஈரோடு விற்பனை குழு அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மாவட்டத்தில்
ஈரோடு விற்பனை குழுவின் கீழ், 18 ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம், 3 துணை
விற்பனை கூடங்கள் உள்ளன. அங்கு மஞ்சள், தேங்காய், கொப்பரை தேங்காய்,
எள், பருத்தி, வாழைக்காய், வாழைப்பழம் உட்பட பல்வேறு விளை பொருட்களை
ஏல முறை விற்பனை செய்தும், விளை பொருட்களில் வேளாண் விற்பனை குழுவின்
கீழ் உள்ள குடோன்களில் குறைந்த வாடகையில் இருப்பும்
வைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு நடப்பாண்டு ஏப்., முதல் கடந்த, 30 வரை
இ-நாம் எனப்படும் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டத்தில், 255 கோடி
ரூபாய் மதிப்பில், 25,029 டன் விளை பொருட்கள் விற்பனையானது. இதில்
விளை பொருட்களை குடோனில் இருப்பு வைத்து, மின்னணு பரிமாற்றத்தக்க
கிடங்கு ரசீது, 15,129 டன்னுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இவ்வாறு இருப்பு
வைத்து வழங்கப்படும் ரசீது மூலம், வங்கிகளில் பொருளீட்டு கடனை
விவசாயிகள் பெறலாம். அவ்வாறாக நடப்பாண்டில், 10 கோடியே, 24
லட்சத்து, 40,000 ரூபாயை விவசாயிகள் பொருளீட்டு கடனாக
பெற்றுள்ளனர்.
இதனால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் பலன் கிடைக்கிறது.
விளைபொருளின் பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு
கூறினர்.