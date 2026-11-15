/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.2.72 கோடி கடன் வழங்கல்
ADDED : நவ 14, 2026 06:39 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா நடந்தது. உதவி பொது
மேலாளர் வேங்கடம் வரவேற்றார். முதன்மை வருவாய் அலுவலர் பிரகாஷ்
முன்னிலை வகித்து, 15 சிங்கப்பெண்கள் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு,
1.50 கோடி ரூபாய்க்கான கடனை வழங்கினார்.
வீட்டு வசதி கடன், ஊரக தொழில்
கடன், நெசவாளர்களுக்கு முத்ரா கடன், மாற்று திறனாளி கடன், மகளிர்
தொழில் முனைவோர் கடன், டாம் கோ கடன்கள் என, 1.20 கோடி ரூபாய் உட்பட,
2.72 கோடி ரூபாய்க்கு கடன் வழங்கப்பட்டதாக, மேலாளர் சக்திவேல்தெரிவித்தார்.