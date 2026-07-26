தாழ்வாக செல்லும் மின் கம்பியால் பர்கூர் மலை கிராமத்தில் அச்சுறுத்தல்
தாழ்வாக செல்லும் மின் கம்பியால் பர்கூர் மலை கிராமத்தில் அச்சுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:57 AM
அந்தியூர்:அந்தியூரை
அடுத்த பர்கூர் மலையில் தொள்ளி மலைக் கிராமத்தில் மலைவாழ் மக்கள்,
50க்கும் குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
இங்குள்ள பசுவேஸ்வரர்
கோவில் அருகில், விவசாயி மாதேவன் நிலத்தின் வழியாக செல்லும் மின் கம்பி
தாழ்வாக, கைக்கு எட்டும் உயரத்தில் செல்கிறது. இதனால் விவசாய
பணிகளில் ஈடுபடும் போது, அச்சத்துடன் செயல்பட வேண்டியதாக
இருக்கிறது. குறிப்பாக, டிராக்டர் வாகனத்தில் உழவு செய்யும் சமயத்தில்
மின் கம்பி மீது மோதும் சூழல் உள்ளது.இப்பகுதியில் அடிக்கடி
யானைகள் வருவதால், தும்பிக்கையை உயர்த்தினாலே மின் கம்பியில் சிக்கி
உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது. மின்வாரியத்தில் பலமுறை மக்கள் புகார்
தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என தெரிவிக்கின்றனர். மனித அல்லது
விலங்கு பலி நேரிடும் முன், மின்கம்பியை மின்வாரியத்தினர் சீரமைக்க
கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.