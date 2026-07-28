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உயிர் தண்ணீரை எதிர்பார்க்கும் எல்.பீ.பி., விவசாயிகள்

உயிர் தண்ணீரை எதிர்பார்க்கும் எல்.பீ.பி., விவசாயிகள்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:26 AM

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சென்னிமலை; பவானிசாகர் அணையில் இருந்து வரும் கீழ்ப-வானி வாய்க்கால் (எல்.பீ.பி.,) மூலம், ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில், ஒற்-றைப்படை மதகு மற்றும் இரட்டைப்படை மத-குகள் மூலம், தலா ஒரு லட்சத்து, 3,500 ஏக்கர் நிலம் என, இரண்டு லட்சத்து 7,000 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுகிறது.

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஜன., 1ம் தேதி முதல் ஏப்., 30ம் தேதி வரையிலும், ஆக.,15ம் தேதி முதல் டிச.,15ம் தேதி வரையிலும் தண்ணீர் திறந்து விடப்படும். நடப்பாண்டு எல்நினோவால் பருவமழை பொய்த்து, பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்தாகவில்லை. இதனால் கீழ்பவானி பாசன பகுதிக்கு உட்பட்ட பல கிராமங்களில், கடும் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் நிலை உருவா-கியுள்ளது. மேலும் கிணறுகள், குளம், -குட்டைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளிலும் நீர்மட்டம் குறைந்து விட்டது.இந்த நிலையில் ஆக., மாதத்தில் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி பாசன பகுதிக்கு தண்ணீர் திறக்காவிட்டால், முதலில் குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்படும். பிறகு வாழை, மஞ்சள், கரும்பு போன்ற பயிர்கள் மற்றும் தென்னை மரங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல் அழியும் நிலை உருவாகி-யுள்ளது.

இதனால் விவசாயிகள் மாளாத சோகத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். தற்போதே ஒரு சில விவசா-யிகள் தங்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ள தென்னை மரங்களை காப்பாற்ற, டிராக்டர்களில் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி பாய்ச்சுகின்றனர்.

மாவட்ட நிர்வாகம், நீர்வளத்துறை அதிகாரி-களின் தவறான நீர் நிர்வாகத்தால், சட்டப்பூர்வ-மாக பாசன உரிமை பெற்ற கீழ்பவானி பாசனத்-துக்கு தண்ணீர் திறக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான நிலம் பாலைவன-மாகி விடும் என்று, விவசாயிகள் மத்தியில் அச்சம் எழுந்துள்ளது. எனவே கீழ்பவானி பாசன பகுதிக்கு, 15 நாட்களாவது உயிர் தண்ணீர் திறந்து விட கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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