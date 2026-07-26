/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ சென்னிமலையில் 31ல் மஹா நவசண்டி யாகம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:55 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலையில்
காங்கேயம் மெயின் ரோட்டில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில், உலக
நன்மைக்காக, ஆறாவது ஆண்டாக மங்கள நவ சண்டி யாகம், 30ம் தேதி காலை
தொடங்குகிறது.
அன்று காலை கோ பூஜை, விநாயகர் வழிபாடு, கணபதி
ேஹாமத்துடன் பூஜை துவங்குகிறது, மாலையில் புண்யாஹவாசனம்,
பஞ்சகவ்ய பூஜை, சப்தசதி வழிபாடு, 64 யோகினி மற்றும் 64 பைரவர் பலி
பூஜை, தீபாராதனை நடக்கிறது. 31ம் தேதி காலை விக்னேஸ்வர பூஜை,
பஞ்சகவ்ய பூஜை, 13 அத்தியா ஹோமம், நவசண்டியாகம், சண்டியாக
சங்கல்பம் பஞ்ச கவ்யம், வடுக பூஜை, மங்கல மஹா பூர்ணாகுதி, கலசாபிஷேக
பூஜை நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகளை கால பைரவ அன்பர்கள்
செய்கின்றனர்.