150 கிலோ குட்காவுடன் காரில் வந்தவர் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:47 AM
ஈரோடு:பெருந்துறையில்
கடைகளுக்கு குட்கா பொருட்களை, ஆடம்பர காரில் சப்ளை செய்வதாக
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. பெருந்துறை போலீசார் நேற்று
முன்தினம் கண்காணித்ததில், கடைகளில் அடுத்தடுத்து நின்று சென்ற
பலினோ காரை வழிமறித்து சோதனை செய்தனர்.
காரில், 150 கிலோ குட்கா
இருந்தது. காரை ஓட்டி வந்த ஈரோடு பழைய பாளையம் சுத்தானந்தன் நகர்
பால்ராஜ் மகன் கோகுல்நாத்தை, 31, போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் ஈரோடு
மூலப்பாளையத்தில் அப்துல்லாவிடம், பொருட்களை வாங்கி கடைகளுக்கு
சப்ளை செய்ய வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
அப்துல்லா மீதும்
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். சில தினங்களுக்கு முன்
நடந்த வாகன விபத்தில் அப்துல்லாவுக்கு வலது கால் முறிவு
ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் மீது வழக்குமட்டும் பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது. கால் முறிவு சரியானவுடன் கைது
செய்யப்படுவார் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.