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பட்டப்பகலில் பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு முயற்சியால் 'பகீர்'
பட்டப்பகலில் பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு முயற்சியால் 'பகீர்'
ADDED : ஆக 14, 2026 05:56 AM
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கோபி:கோபி அருகே கோபிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் கோகிலா, 34; குருமந்துார் மேடு என்ற இடத்தில், மொபட்டில் நேற்று மதியம் சென்றார்.
அப்போது
புல்லட் பைக்கில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த இருவர், கோகிலா அணிந்திருந்த
இரண்டு பவுன் தங்கச்சங்கிலியை பறிக்க முயன்றனர். சுதாரித்து கொண்ட
கோகிலா, நகையை வலுவாக பற்றிக்கொண்ட நிலையில், மொபட்டில் இருந்து
நிலைதடுமாறி சாலையில்
விழுந்தார். இதனால் பைக் கொள்ளையர் பறந்து விட்டனர். கடத்துார் போலீசார் பைக் கொள்ளையரை தேடி வருகின்றனர்.