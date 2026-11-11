அதிவேக தனியார் பஸ் மோதி கணவன் கண் முன் மனைவி பலி

ADDED : நவ 10, 2026 04:28 AM
ஈரோடு; ஈரோட்டில் அதிவேக தனியார் பஸ் மோதிய விபத்தில், ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி கண்முன், அவரது மனைவி தலை நசுங்கி பலியானார்.
ஈரோடு என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனியை சேர்ந்தவர் ராஜூ, 75; ஓய்வு பெற்ற பொதுப்பணித்துறை இளநிலை பொறியாளர். இவர் மனைவி அருணா தேவி, 72; ராஜூவுக்கு சில தினங்களாக உடல் நிலை பாதித்தது. கொல்லம்பாளையத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மனைவியுடன் ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரில் நேற்று சென்றார். மருத்துவ ஆலோசனை பெற்ற பின் இருவரும் நேற்று மாலை, 6:30 மணியளவில் வீடு திரும்பினர். ஈரோடு காளைமாட்டு சிலை பகுதி அருகில் சென்றபோது பின்னால் அதிவேகமாக வந்த எழுமாத்துாரில் இருந்து ஈரோடு இடையே இயக்கப்படும், கே.எஸ்.ஆர்., தனியார் டவுன் பஸ் (எண்-21), ஸ்கூட்டரின் பக்கவாட்டில் மோதியது. இதில் நிலைதடுமாறி ராஜூ இடப்புறம் விழுந்தார். வலப்புறமாக விழுந்த அருணாதேவி தலை மீது பஸ்சின் பின்சக்கரம் ஏறி இறங்கியதில் பலியானார். சூரம்பட்டி போலீசார் உடலை மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய ஈரோடு சோளிபாளையத்தை சேர்ந்த டிரைவர் நவீன் குமாரை, 23, ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர். பஸ்சையும் கொண்டு சென்றனர்.