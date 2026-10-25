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பொங்கல் தொகுப்புடன் மண்பானை குலாலர் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை
பொங்கல் தொகுப்புடன் மண்பானை குலாலர் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை
ADDED : செப் 28, 2026 06:09 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட குலாலர் சங்கத்தின் முப்பெரும் விழா ஈரோட்டில் நேற்று நடந்தது. தலைவர் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தார்.
மண்பாண்ட
தொழிலுக்கான களிமண்ணை, குளங்களில் இலவசமாக எடுத்துக் கொள்ள ஆணை
வழங்கிய தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது. பொங்கல்
பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் இலவச தொகுப்புடன், மண்பானை, அல்லது மண்
அடுப்பு வழங்க வேண்டும். ஈரோட்டில் மண்பாண்ட தொழில் பயிற்சி கல்லுாரி
அமைக்க வேண்டும். குலாலர் சமுதாய மக்களுக்கு, 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு
வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.
முன்னதாக விழாவில் மண்பாண்ட கலைஞர்கள் மற்றும் சமுதாய
மாமனிதர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. படிப்பு, விளையாட்டுகளில்
சிறந்து விளங்கிய சமுதாய மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.