மாவு ஆலையை மூட வலியுறுத்தி அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்
மாவு ஆலையை மூட வலியுறுத்தி அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:13 AM
பவானி:அம்மாபேட்டை யூனியன், பூனாச்சியில், தனியாருக்குச் சொந்தமான மரவள்ளிக்கிழங்கு
மாவு உற்பத்தி ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஆலையிலிருந்து
சுத்திகரிக்கப்படாத ரசாயனக் கழிவுகள் அருகிலுள்ள சித்தார்
ஓடையில் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது. கழிவுநீர், பூனாச்சி, குறிச்சி,
மாணிக்கம்பாளையம், கேசரிமங்கலம் பஞ்சாயத்துகளின் வழியாக சென்று
காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது. மேலும், ஓடையில் பல்வேறு பகுதிகளில்
கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணைகளில் குட்டை போன்று தேங்கி நிற்கிறது.
இதனால், நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை
ஏற்பட்டது. தேங்கிய கழிவுகளில் இருந்து துர்நாற்றம்
வீசுவதாகவும் புகார் எழுந்தது. ஆலையை மூடக்கோரி கடந்த மாதம் நடந்த
பூனாச்சி கிராம சபா கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அதை மனுவாக
அதிகாரிகளுக்கு வழங்கினர்.
கடந்த, 5ல் நத்தமேடு கிராமத்தில்
உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி அருகே தடுப்பணையில், கழிவுநீர்
தேங்கியுள்ளதால், மாணவ, மாணவியர் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக புகார்
தெரிவித்த பெற்றோர், தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப மறுத்து தர்ணா
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இவர்களுடன் ஈரோடு மாவட்ட கலெக்டர் கந்தசாமி, இரு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், தோல்வியில் முடிந்தது.
இந்நிலையில்
நேற்று அம்மாபேட்டை அருகே ஓனக்கல்மேட்டில், மேற்படி ஆலையை மூட
வலியறுத்தி அப்பகுதியினர் அடையாள உண்ணாவிரத
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.