விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மாதர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மாதர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:48 AM
ஈரோடு: அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில், ஈரோடு மாவட்ட துணை தலைவர் லலிதா தலைமையில், ஈரோடு வீரப்பன்சத்தி-ரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை உள்ளிட்ட அத்யாவ-சிய உணவு பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதை குறைக்க வேண்டும். உணவு தானியங்களை எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்ப-டுத்துவது தொடர்பான கொள்கைகளில், மக்களின் உணவு பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். பன்னாட்டு மற்றும் கார்பரேட் நிறுவ-னங்களுக்கு சலுகை வழங்கும் மத்திய அரசு, ஏழை, உழைக்கும் மக்கள் வாழ்வாதார பாதுகாப்-புக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்.தீபாவளியை முன்னிட்டு ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய் போன்ற அத்யாவசிய பொருட்களை மலிவு விலையில் வழங்க வேண்டும்.
விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். நிர்வாகிகள் பவித்ரா-தேவி, மல்லிகா, கலாமணி, தனலட்சுமி, சம்பூ-ரணம், சித்ரா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.