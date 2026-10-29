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பிற மாநிலம் கொண்டு செல்ல கனிமங்களுக்கு தடை நீட்டிப்பு
பிற மாநிலம் கொண்டு செல்ல கனிமங்களுக்கு தடை நீட்டிப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 01:28 AM
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ஈரோடு: புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை உத்தரவுப்படி, சட்ட விரோதமாக கனிமங்கள் தமிழகத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு, எந்த வடிவிலும் கொண்டு செல்ல கடந்த, 26 வரை தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது மீண்டும், 3 மாதம் தடை காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டத்தில், தற்போது செயல்படும் அனைத்து கல் குவாரி, கிரஷர் யூனிட், எம்-சாண்ட், மினரல் டீலர்ஸ், லாரி ஓட்டுனர், உரிமையாளர்கள் இதனை பின்பற்ற வேண்டும். தமிழக எல்லையை கடந்து பிற மாநிலம் கொண்டு செல்ல தடை தொடர்கிறது. தமிழகத்தில் கட்டுமானம், உள் கட்டமைப்பு, வீட்டு வசதி, தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான கட்டுமான பொருட்களின் இருப்பை உறுதி செய்யப்படுகிறது. மீறினால் கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என, கலெக்டர் கந்தசாமி எச்சரித்துள்ளார்.