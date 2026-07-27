'ஐந்து நிமிடம்தான் பேட்டி தர முடியும்' பாராட்டு விழாவில் அமைச்சர் தகவல்
'ஐந்து நிமிடம்தான் பேட்டி தர முடியும்' பாராட்டு விழாவில் அமைச்சர் தகவல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:38 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
பேட்டியா அமைப்பு சார்பில், த.வெ.க., அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு
பாராட்டு விழா, ஈரோட்டில் நேற்று நடந்தது. இதில் அமைச்சர்கள்
செங்கோட்டையன், விஜய்பாலாஜி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆனந்த்மோகன், சண்முகன்
கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்வில் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசியதாவது:
தேர்தலுக்கு முன் நடந்த வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் பண்டல்
பண்டலாக கோரிக்கை மனு கொடுத்தீர்கள். நிச்சயம் முக்கியமான கோரிக்கை,
பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும். பேட்டியில் அமைச்சர் எழுந்து
ஓடிவிட்டார் என சொல்கிறீர்கள். ஐந்து நிமிடங்கள் தான் பேட்டியளிக்க
முடியும். நாங்கள் எங்கும் ஓடவில்லை. மக்களுடன் தான் உள்ளோம். இவ்வாறு பேசினார்.
அமைச்சர்
செங்கோட்டையன் பேசுகையில், ''ஈரோட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
உள்ளது. மாவட்டத்தில், 18 விழுக்காடு புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ளது.
இதை
மாற்றவும் தலைமுறைகளை காப்பாற்றவும் அமைப்புகளுடன் அரசு
ஆலோசித்து செயல்படும். சாய சலவை ஆலை உரிமையாளர்களுடன் ஆலோசனை
நடத்தி எதிர்காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க முதல்வரின்
கவனத்துக்கு எடுத்து செல்வோம்,'' என்றார்.
பேட்டியா சார்பில்,
அமைச்சர் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு சால்வை அணிவித்து,
நினைவுப்பரிசு வழங்கப்பட்டது. கூட்டமைப்பில் உள்ள சங்கத்தினர்,
தங்களது கோரிக்கை தொடர்பான மனுக்களை, அமைச்சரிடம் வழங்கினர்.