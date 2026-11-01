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முதல்வர் விழா இடத்தில் அமைச்சர் ஆய்வு

முதல்வர் விழா இடத்தில் அமைச்சர் ஆய்வு

ADDED : அக் 31, 2026 06:43 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 06:43 AM

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பெருந்துறை:தமிழக முதல்வர் விஜய், பெருந்துறைக்கு வரவுள்ளார்.

பெருந்துறையிலுள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி வளாகத்தில் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.

இங்கு நடந்து வரும் ஆயத்த பணிகளை, கைத்தறி துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, நேற்று பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், கலெக்டர் கந்தசாமி, எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். இதில் மேற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ஆனந்த மோகன், மொடக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., சண்முகம், பெருந்துறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ஜெயக்குமார் மற்றும் தவெக., நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

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