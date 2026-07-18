/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மார்க்கெட்டில் அமைச்சர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:24 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
நாச்சியப்பா வீதியில், சின்ன மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள அம்மா
உணவகத்தில், கைத்தறி, துணிநுால் மற்றும் ஜவுளித்துறை அமைச்சர் விஜய்
பாலாஜி நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். மதிய உணவை சாப்பிட்டு ருசி
பார்த்தார். உணவக பெண் ஊழியர்களிடம் குறை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது
அவர் கூறியதாவது: சோலாரில், 18.48 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும்
காய்கறி மார்க்கெட் கட்டுமான பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
சின்ன மார்க்கெட்டுக்கு எதிரில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான
இடத்தில் ஈரோடு கிழக்கு எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் ஒன்றரை கோடியில்
கட்டுவது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, அடுத்தகட்ட
நகர்வுக்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
இவ்வாறு கூறினார்.