நெசவாளர்களுக்கு போனஸ் அமைச்சர் தொடங்கி வைப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 06:14 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை,
பெருந்துறை, மொடக்குறிச்சி பகுதிகளில் உள்ள கைத்தறி நெசவாளர்
கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களுக்கு போனஸ் வழங்கும் விழா,
சென்னிமலையில் நடந்தது.
மாவட்ட கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை
வகித்தார், காங்கேயம் எம்.எல்.ஏ., நடராஜ், மொடக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ.,
சண்முகன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கைத்தறி உதவி இயக்குனர்
கார்த்திகேயம் வரவேற்று பேசினார். கைத்தறி துறை அமைச்சர்
விஜய்பாலாஜி, 58 கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களை சேர்ந்த,
8,067 உறுப்பினர்களுக்கு, 10 கோடியே, 26 லட்சத்து, 8,000 ரூபாய்
வழங்கினார்.
மேலும், கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு, கைத்தறி
ஆதரவு திட்டம், நெசவாளர் முத்ரா கடன் திட்டம் மற்றும் முதியோர்
ஓய்வூதிய திட்டம் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ், 67 நெசவாளர்களுக்கு,
5.32 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்டங்கள் வழங்கினார். விழாவில்,
பெருந்துறை தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ஜெயகுமார், சென்னிமலை டவுன்
பஞ்., தலைவர் ஸ்ரீதேவி அசோக் உட்பட, த.வெ.க., நிர்வாகிகள்
கலந்துகொண்டனர்.