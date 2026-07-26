கோபியில் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் 350 பேருக்கு ஆணை வழங்கிய அமைச்சர்கள்
கோபியில் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் 350 பேருக்கு ஆணை வழங்கிய அமைச்சர்கள்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:01 AM
கோபி:ஈரோடு
மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் இணைந்து,
கோபி பழனியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், தனியார் துறை வேலை
வாய்ப்பு முகாம் நடந்தது.
கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகித்து
பேசினார். வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கைத்தறி, துணிநுால்
துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி ஆகியோர், 350 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
வழங்கினார்.நிகழ்வில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில்,
''தமிழகத்தில் துாய்மையான ஆட்சியை கொடுக்க, முதல்வர் விஜய் துடித்து
கொண்டிருக்கிறார். இந்தியாவே வியக்கத்தக்க வகையில் தமிழகத்தை
உருவாக்க முதல்வருக்கு ஆசை இருக்கிறது. தமிழகம் மட்டுமின்றி,
இந்தியாவிலேயே சரித்திரம் படைக்கும் தலைவராக அவர் திகழ்வார்,''
என்றார்.
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசுகையில், ''நாங்கள் இந்த மேடையில்
அமர காரணமே நீங்கள் தான். நம்மை யாராலும் ஏமாற்ற முடியாது. உங்கள் கனவை
நனவாக்கும் வகையில், எங்களின் அரசியல் பயணம் இருக்கும்,'' என்றார்.