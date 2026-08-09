/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/12ல் மாதாந்திர குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:10 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் தலைமையில், மின்
பயனீட்டாளர்கள் மாதாந்திர குறைதீர் நாள் கூட்டம் வரும், 12 காலை, 11:00
மணிக்கு நடக்க உள்ளது.
'செயற்பொறியாளர் (வினியோகம்/தெற்கு),
கோட்ட அலுவலகம், 948 - ஈ.வி.என்., சாலை, ஈரோடு-9' என்ற முகவரியில்
கூட்டம் நடக்க உள்ளது. தெற்கு கோட்டத்தை சேர்ந்த சோலார்,
கணபதிபாளையம், கொடுமுடி, சிவகிரி, கஸ்துாரிபாய் கிராமம்,
அரச்சலுார், எழுமாத்துார், மொடக்குறிச்சி, அனுமன்பள்ளி,
முள்ளாம்பரப்பு ஆகிய பகுதி பயனீட்டாளர்கள் பங்கேற்று குறை,
கோரிக்கைகளை தெரிவித்து தீர்வு பெறலாம்.